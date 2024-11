Documentaire

Jamie Lee Curtis est une actrice, productrice et réalisatrice américaine, née le 22 novembre 1958 à Los Angeles en Californie .

Elle fait ses débuts dans la peau du personnage de Laurie Strode dans le film d’horreur de John Carpenter Halloween (1978). La forte popularité du film l’établit comme une véritable actrice du genre, jouant dans Halloween II (1981), Fog (1980), Le Bal de l’horreur (1980), Le Monstre du train (1980) ou encore Déviation mortelle (1981), gagnant ainsi le surnom de « The Scream Queen » (« La Reine du hurlement » en français) pour la plupart de son public2.

Par la suite, elle parvient à s’imposer comme actrice comique avec les films Un fauteuil pour deux (1983), face à Eddie Murphy, puis Un poisson nommé Wanda (1988). Dans un registre dramatique, elle impressionne également en tête d’affiche du polar Blue Steel (1989), de Kathryn Bigelow, puis dans le blockbuster True Lies (1994), avec Arnold Schwarzenegger et sous la direction de James Cameron.

Il débute jeune dans une carrière musicale aux côtés de son frère Donnie Wahlberg, l’un des membres du groupe New Kids on the Block. Sous le pseudonyme de Marky Mark, il est rappeur dans le groupe Marky Mark and the Funky Bunch, de 1991 à 1993. Par la suite, il se lance dans une carrière d’acteur, son premier film est Opération Shakespeare sorti en 1994.