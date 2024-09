Podcast



Werner Herzog est un réalisateur, acteur et metteur en scène allemand né le 5 septembre 1942 à Munich (Allemagne). Il est l’un des représentants majeurs du nouveau cinéma allemand des années 1960–1970. Né à Munich en 1942, Werner Herzog Stipetić passe sa petite enfance dans un petit village bavarois, puis son adolescence à Munich. Il poursuit des études littéraires à l’université Louis-et-Maximilien de Munich. En 1963, il crée sa maison de production, la « Werner Herzog Filmproduktion ». Il commence à réaliser ses premiers courts métrages.

En 1968, il réalise son premier long métrage, « Signes de vie » (« Lebenszeichen »), qui remporte l’Ours d’argent au festival de Berlin. Ses trois films suivants (« Les nains aussi ont commencé petits », « Fata Morgana » et « Aguirre, la colère de Dieu ») sont présentés à la Quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes. Il gagne ainsi la reconnaissance internationale en tant que représentant du nouveau cinéma allemand. En 1979, il réalise « Nosferatu, fantôme de la nuit » qui est aussi une relecture du personnage mis en scène par Murnau dans son « Nosferatu ». Plastiquement, l’œuvre de Werner Herzog est proche du romantisme de Caspar David Friedrich, de l’expressionnisme allemand et du land art. Un grand nombre des films d’Herzog abordent les thèmes de la folie et de la cruauté de la nature, souvent mêlés (comme dans « Aguirre ») : il s’agit pour lui de révéler la part sombre de l’homme comme de la nature. Héritier d’un romantisme allemand tardif et sombre, Herzog met en scène une nature, humaine comme terrestre, chaotique, menaçante, presque démoniaque.

Sources : France Culture et Wikipédia

