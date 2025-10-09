Documentaire

Brad Pitt est un acteur et producteur de cinéma américain, né le 18 décembre 1963 à Shawnee (Oklahoma).

Repéré dans une publicité pour Levi’s, Brad Pitt sort de l’anonymat grâce à un petit rôle dans le film Thelma et Louise de Ridley Scott. En très peu de temps, il devient une véritable star et sa collaboration avec le réalisateur David Fincher donne naissance aux films culte Seven, Fight Club et L’Étrange Histoire de Benjamin Button. Il tourne dans de nombreux autres succès comme Entretien avec un vampire de Neil Jordan, Ocean’s Eleven et ses suites de Steven Soderbergh, Troie de Wolfgang Petersen et Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Au cours de sa carrière, il reçoit six nominations aux Oscars et cinq nominations aux Golden Globes, dont un remporté pour L’Armée des douze singes de Terry Gilliam en 1996.

Sex-symbol des années 1990, Brad Pitt est le premier acteur élu deux fois « Homme le plus sexy du monde » par le magazine People en 1995 et en 2000. Avec sa femme Angelina Jolie (rencontrée sur le tournage de Mr et Mrs Smith et qui a demandé le divorce en septembre 2016), il est le père de 6 enfants. Leur couple est très médiatisé dans les années 2000, y compris dans leurs actions humanitaires.