Documentaire



«Je faisais ce que j’aimais et surtout ce dont j’avais rêvé : faire rire», écrivait Michel Serrault dans une de ses autobiographies. Lors de ses apparitions publiques, le comédien a toujours présenté le visage du clown doué et talentueux. Mais derrière ce masque se cachait une personnalité plus complexe. Celle d’un homme marqué à jamais par un drame personnel, la perte de sa fille Caroline. Grâce aux témoignages de ses amis et des membres de sa famille, sa sœur et sa fille Nathalie, ce documentaire fait revivre des épisodes méconnus de sa vie mais aussi les grandes heures du duo Poiret-Serrault, l’énorme succès de La Cage aux Folles ou les coulisses du face-à-face avec Lino Ventura dans Garde à vue.

Un film de Simon Thisse

Sur une idée originale de Laurent Delahousse

une production Magnéto