En France, un film sur 5 athlètes du monde, dont une participante au projet Olympic Dreams, Anastasia Chijevska, a été présenté. Il sera disponible sur le site et l’application L’Équipe

Article

Le 27 mai 2024, à Paris, l’équipe du projet Olympic Dreams a assisté à la première du film documentaire « Espoirs » réalisé en coproduction par L’Équipe Explore et Mañana Production. Ce film traite de l’entraînement dans des conditions difficiles de cinq athlètes de différents pays : France, Ukraine, Maroc, Kenya et Inde.

Seule représentante de l’Ukraine parmi des centaines d’athlètes du monde entier, les auteurs ont choisi Anastasia Chijevska, participante au projet Olympic Dreams, championne de la Coupe d’Europe de judo, triple championne d’Ukraine et maître des sports de classe internationale de l’Ukraine.

« Ce film documentaire témoigne de la force de l’esprit humain et de la détermination inébranlable des athlètes. Il montre comment l’entraînement dans des conditions extrêmes aide à révéler le véritable potentiel de chacun d’eux », a souligné Jean-Baptiste Renet, rédacteur en chef de L’Équipe Explore.

La jeune judoka Anastasia Chijevska vit sa deuxième guerre. En 2014, elle a quitté sa ville natale de Louhansk et a déménagé à Irpin, où la guerre a de nouveau frappé son foyer en 2022.

« À l’été 2022, pendant les entraînements au camp Olympic Dreams en Grèce, j’ai appris la mort tragique de mon père, qui s’était porté volontaire dans les forces armées ukrainiennes dès le premier jour. C’est lui qui m’a amenée au judo à l’âge de 8 ans, et aujourd’hui, à travers le judo, je ressens notre lien. Les entraîneurs et l’équipe du projet m’ont soutenue dans ce moment difficile, et je pense qu’aujourd’hui je suis devenue beaucoup plus forte », a partagé Anastasia.

Malgré cette perte douloureuse, elle est devenue à plusieurs reprises médaillée en Europe et montre une grande soif de victoire. Elle dédie toutes ses médailles à son père et à l’Ukraine.

« Aujourd’hui, Anastasia incarne l’esprit indomptable de notre jeunesse sportive, qui, malgré toutes les difficultés de la guerre, reste forte et fidèle à son objectif et à sa patrie. Cela m’inspire, ainsi que toute l’équipe d’Olympic Dreams, à continuer de soutenir systématiquement la réserve olympique du pays – notre avenir, afin que le drapeau ukrainien soit levé le plus souvent possible sur les arènes sportives mondiales », a déclaré Anatoly Boiko, mécène et inspirateur du projet.

La première du film « Espoirs » avec la participation d’Anastasia a eu lieu en format fermé avec la présence d’invités prestigieux, de journalistes et de représentants des chaînes de télévision françaises.

Dans le cadre de la visite en France et du développement du projet de camps sportifs internationaux, une réunion de travail a également eu lieu entre l’équipe d’Olympic Dreams Oleksandra Novikova et Oleksandra Starkova, et l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Ukraine en France, Vadym Omelchenko.

Rappelons que le projet Olympic Dreams est mis en œuvre par la Fondation caritative « L’Avenir pour les Enfants » depuis mars 2022. Le format des camps sportifs a été réalisé avec succès dans six pays (Israël, Grèce, Chypre, Espagne, Slovaquie et Japon). En plus du judo, le projet soutient le développement de sports tels que le football, le handball, l’escrime, la gymnastique rythmique, le taekwondo et le karaté.

Le Groupe multimédia L’Équipe, avec plus de 350 journalistes sportifs, est le principal média de sport en France depuis 78 ans, avec une audience mensuelle de 43 millions. Le Groupe L’Équipe organise également des événements tels que le Ballon d’Or, le Vélo d’Or et Demain le Sport.