Documentaire

Depuis bientôt dix ans, avec sa réussite exceptionnelle, le feuilleton « Plus belle la vie » qui divertit des millions de téléspectateurs est devenu un véritable phénomène de société. Ce documentaire aborde le lien étroit, intime et parfois inattendu entre le feuilleton et la ville de Marseille. Comment s’alimentent ces deux piliers de l’actualité, ces deux préoccupations du réel : celle de la vie quotidienne (rapportée partiellement par les journaux télévisés) et celle de l’image proposée au travers de la série via le prisme de l’imaginaire des scénaristes ? Un film nourri de nombreux témoignages. Ceux de comédiens « historiques » de la série, mais aussi des scénaristes au producteur, en passant par le décorateur qui a conçu le quartier du Mistral ! Un documentaire de Antony Fayada.