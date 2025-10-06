Documentaire

Julia Roberts est une actrice et productrice américaine, née le 28 octobre 1967 à Smyrna (Géorgie).

Elle est révélée par la populaire comédie romantique Pretty Woman (1990) et devient une star planétaire. Elle obtient la consécration internationale en 2001 en recevant l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Erin Brockovich, seule contre tous. Elle est à cette période une des actrices les mieux payées de Hollywood.

Son frère, Eric Roberts, sa sœur, Lisa Roberts Gillan et sa nièce, Emma Roberts, sont également acteurs.