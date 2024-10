Documentaire



Derrière le colosse à la voix de basse et aux manières bourgeoises se cachait un homme taiseux, empli de pudeur, beaucoup plus fragile qu’il ne voulait le laisser paraître. Elégant comédien, Philippe Noiret a démontré son talent d’acteur dans plus de 130 films, parmi lesquels de très grands succès comme «Le Vieux Fusil» ou «Les Ripoux». Mais derrière les beaux costumes, le cigare et la voix de basse, qui était l’homme ? Si Philippe Noiret affichait en public un caractère enjoué, c’était pour mieux cacher une profonde nostalgie et une mésestime de lui-même. Mari et père, il a toujours cherché à préserver sa famille et à protéger les trois femmes de sa vie : son épouse Monique Chaumette, sa fille Frédérique et sa petite-fille Déborah. Elles témoignent dans ce portrait intime et sensible.

Un film de Guillaume Fleuret

Sur une idée originale de Laurent Delahousse

Une production Magnéto