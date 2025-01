Documentaire

Plongée au coeur de Walden ou la vie dans les bois d’Henri David Thoreau, le film raconte l’histoire de ce livre culte, le parcours singulier de son auteur, son rayonnement et comment la pensée visionnaire du philosophe résonne furieusement aujourd’hui. Walden ou la vie dans les bois serait un petit éco système poétique et politique autonome, ayant rayonné et proliféré jusqu’à nous !

En 1854, l’auteur américain Henry David Thoreau publie « Walden ou la vie dans les bois », où il relate deux années passées en reclus dans une cabane au cœur d’une forêt des environs de Concord, la ville du Massachusetts dont il est originaire et qu’il n’aura guère quittée au cours de son existence. Plus qu’un simple journal contant des journées rythmées par les travaux, l’observation de la nature et les baignades dans le lac Walden, c’est une œuvre inclassable, d’une originalité radicale, qui se lit à la fois comme un tract d’éducation politique, un pamphlet contre une société états-unienne transformée par la révolution industrielle et le capitalisme naissant, et – peut-être avant tout – comme une ode à la métamorphose de l’homme au contact du vivant. Un véritable manifeste politique, philosophique et éthique, porté par l’expérience des sens, dont les idées novatrices sur la place de l’homme dans le monde poseront les fondements de la pensée écologiste moderne.

« Je suis parti dans les bois parce que je désirais vivre de manière réfléchie. […] Je désirais vivre à fond, sucer toute la moelle de la vie, vivre avec tant de résolution spartiate que tout ce qui n’était pas la vie serait mis en déroute. » Ce projet âpre, sans concession, que formule pour lui-même cet « excentrique » au sens littéral, s’écartant de la société non pour la fuir mais pour mieux y revenir, se comprend aussi à la lumière de ses engagements politiques – et de son autre texte le plus célèbre, La désobéissance civile, publié cinq ans plus tôt. Marie-Ève de Grave livre dans ce documentaire une passionnante exploration d’un ouvrage devenu culte, au travers d’extraits de Walden, lus par le comédien Denis Lavant, d’analyses de philosophes, chercheurs, auteurs – dont les écrivaines Maylis de Kerangal et Gabrielle Filteau-Chiba, à la filiation revendiquée avec l’œuvre du penseur américain – et de témoignages d’individus qui ont tenté à leur tour l’expérience de la vie en autonomie dans les bois. Elle s’attache aussi à suivre le parcours singulier de son auteur, poète, philosophe, naturaliste, explorateur du genre humain, dont la pensée visionnaire, quasi libertaire, résonne furieusement aujourd’hui.

Un documentaire de Marie-Ève De Grave (France, 2022, 56mn)

