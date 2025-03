Documentaire

Les « mamies des planches » font de la résistance. Elles s’appellent Annie Cordy et Marthe Mercadier. Elles ont respectivement 77 et 76 ans, pourtant elles ont gardé et transmettent au public l’énergie de leurs 20 ans. Au-delà des modes, elles font partie du patrimoine populaire français. En 50 ans de carrière, Annie a chanté 500 chansons, donné 6 000 spectacles et récolté 12 disques d’or. Marthe a joué dans plus de 50 pièces de théâtre mais aussi participé à 90 films. Aujourd’hui, elles continuent toute l’année de remplir les salles. Quel est leur secret de jouvence ? Où puisent-elles cette énergie et cet optimisme ? Elles n’ont pas été épargnées par les épreuves de la vie, alors comment font-elles pour durer ? Nous les avons suivies dans leur intimité pour percer les secrets du pacte d’amour que ces « super mamies du showbiz » ont passé avec le public. Un documentaire de Patrick Spica pour Envoyé spécial, Patrick Spica Productions.