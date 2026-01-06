Cinévore fasciné par l’hémoglobine, Quentin Tarantino écrit des films depuis son adolescence. Derrière ce nom à consonance italienne se...
Brigitte Bardot s’est éteinte à Saint-Tropez, dans la matinée du dimanche 28 décembre à l’âge de 91 ans. Avec...
Retour sur une collaboration qui a abouti à trois chefs d’oeuvre du cinéma américain : «Un Tramway nommé désir»,...
Septembre 1954. Dans la chaleur de l’été new-yorkais, une robe blanche se déploie en corolle au-dessus d’une bouche de...
Cette conférence propose un focus sur la représentation dominante des populations noires dans l’actuel cinéma français de fiction. Nous...
C’est dans un bidonville de Kampala, qu’un studio de fortune bouscule toutes les normes du cinéma. Avec des budgets...
Si vous êtes un fan de l’univers de Harry Potter, vous pensez peut-être tout connaître sur les aventures du...
Ce serait presque un début de scénario : c’est l’histoire d’un tournage qui tourne mal, d’un acteur qui tire et...
En 2006, 30 ans après sa première expédition, Brigitte Bardot retourne au Canada pour poursuivre sa croisade contre la...
Le théâtre de rue est en quelque sorte un jeu de miroirs, théâtre dans le théâtre du quotidien. Il...
L’actrice inoubliable et oscarisée, amoureuse éperdue de son mari Yves Montand et intellectuelle engagée, aurait eu 100 ans en...
Ce documentaire dévoile les secrets de fabrication de l’un des plus grands succès du cinéma français, « Les Petits...
Rencontre avec Claude Lelouch, l’un des plus grands réalisateurs Français, qui depuis 60 ans arpente les planches de Deauville....
C’est une des principales figures du théâtre du XXème siècle. Sous l’homme impressionnant, se dissimulait un être perpétuellement en...
Un metteur en scène et son égérie vont démontrer aux spectateurs que la fusion de deux monstres sacrés peut...
Star planétaire à l’ère disco puis un temps has been, John Travolta a su se réinventer, notamment grâce à...
Avec les témoignages de Ethan Hawke, Jack Black, Keanu Reeves, Billy Bob Thornton, Matthew McConaughey, Jason Reitman, Julie Delpy…
En près d’un demi-siècle de carrière au théâtre et au cinéma, Jean Rochefort est devenu l’un des acteurs français...
Derrière les portes rutilantes des casinos belges se cache une histoire fascinante, intimement liée au pouvoir d’influence du septième...
Ce documentaire revient sur la vie et la carrière d’Al Pacino, l’un des acteurs les plus estimés d’Hollywood, qui...
