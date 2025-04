Documentaire

Ce documentaire bouleversant retrace la vie fascinante de Simone Signoret, actrice mythique et femme de caractère. Des débuts modestes pendant l’Occupation à Paris jusqu’à la gloire internationale, en passant par ses engagements politiques et ses amours tumultueuses avec Yves Montand, on découvre une femme libre, fière et profondément humaine.Le film explore ses blessures cachées, ses combats intimes et sa résilience face au temps et aux épreuves. Simone Signoret s’impose comme une icône, une artiste inclassable, prête à tout assumer, quitte à se détruire pour mieux renaître à travers l’écriture et le cinéma.

Réalisation : Agnès Hubschman