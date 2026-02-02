Des dialoguistes de talent, la France en compte beaucoup. Mais des dialoguistes qui ont eu à cœur de défendre...
Avec les effets spéciaux et l’intelligence artificielle, le métier de cascadeur est en pleine mutation. La formation à la...
La télé des années 90 fut celle des séries américaines à succès. Entre Les Simpson, Friends, Urgences et Seinfeld, il y en avait...
Le cinéma, depuis ses premiers balbutiements, a toujours entretenu une relation passionnelle et complexe avec l’Histoire. Plus qu’un simple...
Alors que le centenaire de la Première Guerre mondiale s’achève en 2018, il est intéressant de revenir sur 100...
Actrice hors norme, pionnière du vedettariat et muse de son temps, Sarah Bernhardt a incarné la grandeur du théâtre...
Quand l’œil d’Alfred Hitchcock vous propulse au sommet
Cinévore fasciné par l’hémoglobine, Quentin Tarantino écrit des films depuis son adolescence. Derrière ce nom à consonance italienne se...
Un hommage poignant à Matthew Perry, l’inoubliable Chandler Bing de Friends. Dans ce documentaire de 2023, plongez dans la...
A l’occasion de la sortie en salles de Nature, rencontre lors d’une table ronde avec le narrateur Français de...
Longtemps réduite à sa blondeur glacée, Catherine Deneuve s’est émancipée des fantasmes et clichés par des choix de carrière...
Le Napoléon d’Abel Gance, chef-d’œuvre du cinéma mondial, considéré comme l’un des plus grands films de tous les temps,...
À jamais associé à une exquise espièglerie, le sourire d’Audrey Hepburn était teinté de mélancolie. Ce portrait lève le...
Ses rôles et sa présence à l’écran ont fait de Jean Gabin une légende du cinéma français. Ce documentaire...
Fille de l’un des plus mythiques couples du cinéma – Ingrid Bergman et Roberto Rossellini -, mannequin, muse, modèle,...
Comédies, films policiers, Leila Bekhti incarne un modèle de réussite. Portrait d’une comédienne qui a tout d’une grande.
Ce film emmène le téléspectateur dans l’envers du décor d’un homme qui se croit plus fort que tout, ne...
Né le 16 août 1967 à Lyon, Clovis Cornillac est un enfant de la balle. Fils de la comédienne...
Ce documentaire revient sur la vie et la carrière d’Al Pacino, l’un des acteurs les plus estimés d’Hollywood, qui...
C’est une troupe de théâtre professionnelle un peu particulière. Composée uniquement de comédiens atteints de trisomie 21, ils interviennent...
