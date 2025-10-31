Documentaire

Sharon Stone est une actrice et productrice de cinéma américaine, née le 10 mars 1958 à Meadville (Pennsylvanie).

Après des débuts dans le mannequinat, elle commence sa carrière de comédienne dans les années 1980. Le succès arrive seulement douze ans plus tard quand elle interprète Catherine Tramell dans le thriller sulfureux de Paul Verhoeven, Basic Instinct (1992). Ce succès lance sa carrière cinématographique. Sa performance dans Casino (1995) de Martin Scorsese lui vaut le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique et une nomination aux Oscars. Ses autres succès incluent Total Recall, Mort ou vif ainsi que Broken Flowers. Malgré quelques déconvenues, elle reste une icône de Hollywood et possède à ce titre son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame de Hollywood Boulevard.