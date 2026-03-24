Le pop-corn est aujourd’hui indissociable des salles obscures mais cela n’a pas toujours été le cas ! Comment ce...
Tatort est diffusé en Allemagne depuis 1970. Romy Strassenburg nous explique le succès de la série.
John Frankenheimer possède, comme tous les grands cinéastes, une capacité à saisir l’humeur du temps, à en délirer les...
En 1980, Stanley Kubrick déclarait à Michel Ciment : « Quelle est l’importance de l’histoire ? Est-elle autre chose...
Découvrez la vie extraordinaire de Bruce Lee ! Ce documentaire captivant dévoile l’incroyable parcours de l’icône des arts martiaux...
En septembre 2022, le réalisateur Jean-Luc Godard décédait à l’âge de 91 ans. Très affecté par son grand âge,...
Alors que 70 % des réalisateurs français sont issus de classes sociales favorisées, les films qu’ils produisent semblent majoritairement...
Aujourd’hui, on vous sert un plat bien relevé : les musées au cinéma ! Vous voyez ces plans majestueux...
ll était une fois dans les années 60, un jeune garçon qui fréquentait frénétiquement les cinémas de quartier pour...
De Truffaut à Godard, en passant par Chabrol, Rivette, Rohmer et Varda, ce documentaire tout en savoureuses archives raconte de l’intérieur...
rnLES LARMES, LA RÉCOLTE Entretiens menés par Olivia Rosenthal et Laurent Larivière autour du tournage des Parapluies de Cherbourg...
Quinze élèves issus d’un lycée de Sarcelles se lancent dans l’aventure artistique que leur propose Joëlle Gayot. Passant de...
De la tragédie de l’enfance à l’apaisement des dernières années, de « Certains l’aiment chaud » à « Amicalement vôtre », un voyage...
Entre France et Amérique, Méliès et punk, récup et utopie, et avec le renfort d’une pléiade de stars mondiales...
Avec ses cheveux en bataille, sa barbe de trois jours et sa moue boudeuse, c’est l’un des acteurs préféré...
Un metteur en scène et son égérie vont démontrer aux spectateurs que la fusion de deux monstres sacrés peut...
Soixante-dix ans de carrière devant et derrière la caméra, toujours actif à 90 ans passés, Clint Eastwood est la...
La véritable histoire de Johnny Weissmuller ou comment un champion de natation roumain est devenu un sex-symbol mondial grâce...
Bien que Vincente Minnelli soit connu pour ses musiques et Kirk Douglas pour ses rôles dans des films d’action,...
Harrison Ford est un acteur américain, né le 13 juillet 1942 à Chicago. Sa collaboration avec George Lucas, le...
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