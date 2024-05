Documentaire



Icône du cinéma, Marie-France Pisier est une comédienne intellectuelle et féministe engagée. En 1962, François Truffaut, le réalisateur de la Nouvelle Vague, choisit Marie-France Pisier pour incarner l’héroïne du court-métrage «Antoine et Colette». À 18 ans, la jeune femme fait une entrée remarquée dans le métier. Les rôles qui suivront feront d’elle une icône du cinéma. Puis, lorsque les propositions se feront plus rares, la comédienne se lancera dans l’écriture et la réalisation. Laurent Delahousse dresse le portrait de cette comédienne.

Un film de Marie David

Sur une idée originale de Laurent Delahousse

Une production Magnéto