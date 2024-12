Documentaire

Tommy Lee Jones est un acteur et réalisateur américain né le 15 septembre 1946 à San Saba (Texas). Il est connu pour ses rôles dans les films JFK, Le Fugitif, Tueurs Nés, Men in Black, Space Cowboys, Traqué, Volcano, No Country for Old Men, Lincoln et Jason Bourne.

Il a notamment remporté l’Oscar du meilleur second rôle masculin en 1994 pour son rôle dans Le Fugitif et le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes en 2005 pour son rôle dans son film Trois Enterrements.