Andie MacDowell est une actrice et un ancien mannequin américain.

Dans le début des années 1980, Andie MacDowell est modèle pour Vogue magazine et apparaît dans des campagnes publicitaires pour Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani…

Elle débute au cinéma avec Greystoke, la légende de Tarzan en 1984 où elle donne la réplique à Christophe Lambert. Dans la version originale du film, sa voix est doublée, à son grand désespoir, par Glenn Close, son accent du Sud des États-Unis ayant été jugé trop peu crédible pour interpréter un personnage britannique.

Après ce demi-échec, il ne lui faudra plus très longtemps pour se départir de sa réputation de « Joli minois » ou de « Calvin Klein Jeans girl ». Sa très remarquée performance dans Sexe, Mensonges et Vidéo de Steven Soderbergh, Palme d’Or au Festival de Cannes 1989, lui vaut l’Independent Spirit Awards de la meilleure actrice, le prix d’interprétation des Los Angeles Critics ainsi qu’une nomination au Golden Globe.