Documentaire Bradley Cooper, polyvalent et brillant Bradley Cooper est un acteur, réalisateur, producteur et chanteur américain, né le 5 janvier 1975 à Philadelphie. Après une...

Documentaire Tobey Maguire, le caméléon d’Hollywood Tobey Maguire né le 27 juin 1975 à Santa Monica, en Californie, aux États-Unis, est un acteur et producteur...

Documentaire Frank Capra & James Stewart – Légendes du cinéma Le premier pensait qu’il ne fallait pas suivre les tendances et qu’il valait mieux les créer, le second disait...

Documentaire Halle Berry, l’éblouissante Maria Halle Berry est une actrice, productrice et ancien mannequin américaine. Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice...

Documentaire Patrick Swayze, sex appeal légendaire Patrick Swayze né le 18 août 1952 à Houston et mort le 14 septembre 2009 à Los Angeles, est...

Documentaire Sharon Stone, la monde à ses pieds Sharon Stone est une actrice et productrice de cinéma américaine, née le 10 mars 1958 à Meadville (Pennsylvanie). Après...

Documentaire Brigitte Fossey à coeur ouvert Elle fait partie de ces comédiennes qui ont grandi devant les caméras et pour qui les Français ont une...

Documentaire Dwayne Johnson The Rock, la course au #1 Dwayne Johnson, également connu sous le nom de ring The Rock, est un acteur, catcheur (lutteur professionnel) et producteur...

Documentaire Scarlett Johansson, la super-actrice d’Hollywood Scarlett Johansson est une actrice, réalisatrice, scénariste, productrice de cinéma et chanteuse américano-danoise, née le 22 novembre 1984 à...

Documentaire Victorine, zoom arrière A l’origine, c’est une propriété horticole qui appartient à un descendant du maréchal Masséna, Victor Masséna. Celui-ci s’inspire du...

Documentaire Respire Ce film documentaire nous invite dans les coulisses de la création d’une pièce de théâtre par les usagers et...

Documentaire « Emmanuelle », la plus longue caresse du cinéma français En 1974, le film érotique de Just Jaeckin, « Emmanuelle », défraie la chronique et bat tous les records de fréquentation...

Documentaire Moustapha Alassane, cinéaste du possible Moustapha Alassane est une légende vivante du cinéma africain. Sa vie et son travail nous ramènent aux prémices du...

Documentaire 15 ans sur les routes du monde « Quinze ans sur les routes du monde » retrace la vie d’une équipe artistique qui met en scène le monde...

Podcast La véritable histoire de Marcel Pagnol, pionnier du cinéma parlant Stéphane Bern raconte un grand nom du patrimoine culturel français, le père de Marius, César et Fanny, l’homme de...

Documentaire Les derniers jours d’une icône – Romy Schneider 29 mai 1982 au matin, le corps sans vie de Romy Schneider est retrouvé par son compagnon, Laurent Pétin,...

Documentaire A l’ombre d’Hollywood : le cinéma noir indépendant (1910-1950) Ce documentaire d’archives retrace l’histoire des « race movies », ces films indépendants produits pour le public afro-américain à...

Documentaire Avec ou sans filtre – François Vincentelli François Vincentelli ne tient pas en place. Et pourtant rien ne presse selon lui. Il est aujourd’hui « l’acteur...