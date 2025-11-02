Robert Downey Jr est un acteur américain, né le 4 avril 1965 à New York. Révélé à la fin des années 1980, il est nommé pour l’Oscar du meilleur acteur en 1993 pour son interprétation de Charlie Chaplin dans Chaplin, mais connaît ensuite un passage à vide du fait de graves problèmes de drogue et d’alcool qui le conduisent en prison. Rétabli, il opère un retour en force et devient, en 2008, l’interprète d’Iron Man dans les films des studios Marvel, un premier film qui se trouve à l’origine de la création de l’Univers cinématographique Marvel. Ce rôle, qu’il interprète dans la trilogie Iron Man ainsi que dans les films des séries Avengers, Captain America et Spider-Man, lui vaut d’être l’un des acteurs les mieux payés au monde.