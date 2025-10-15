Documentaire

Robin Williams est un acteur, humoriste et producteur américain.

Débutant au cinéma dans le rôle-titre du film Popeye (1980) de Robert Altman, il se fait connaître avec la série télévisée Mork and Mindy (1978-1982).

Il s’illustre ensuite aussi bien dans le domaine comique que dramatique, avec des films marquant la fin des années 1980, les années 1990, les années 2000 et les années 2010 comme Good Morning, Vietnam (1987), Le Cercle des poètes disparus (1989), L’Éveil (1990), Hook ou la Revanche du capitaine Crochet (1991), Madame Doubtfire (1993), Jumanji (1995), Jack (1996), Insomnia (2002), La Nuit au musée (2006-2014), ou Le Majordome (2013). Robin Williams a notamment remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans le film Will Hunting (1997).

Avant sa disparition, il joue dans la série télévisée The Crazy Ones (2013–2014)

Le 11 août 2014, à l’âge de 63 ans, Robin Williams se suicide dans sa maison de Paradise Cay. Sa veuve, Susan Schneider Williams, tout comme les experts médicaux ainsi que son autopsie, attribuent ce geste à son désespoir face à la maladie à corps de Lewy dont il se savait atteint.