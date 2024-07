Documentaire



Ma Vie d’Artiste a suivi la metteur en scène Coline Serreau dans l’adaptation de l’opéra Manon de Massenet, joué à l’opéra Bastille. De la création des décors jusqu’à la générale à l’opéra Bastille, l’expérience se révèle intense … Les débuts de Coline Serreau sont marqués par son engagement pour la cause féministe avec ‘Mais qu’est-ce qu’elles veulent ?’ (1976). Pour son troisième film, ‘Mais qu’est-ce qu’on attend pour être heureux !’ (1982), Coline Serreau dénonce avec humour les dysfonctionnements du monde du travail. Mais elle doit attendre 1985 pour rencontrer un succès international : ‘Trois hommes et un couffin’ approche le record des entrées en France. En plus des apparitions qu’elle fait à l’écran, elle s’illustre sur les planches dans la peau d’héroïnes de Shakespeare ou de Pirandello, mais aussi pour Romain Bouteille ou Coluche. En 1994, elle remporte un grand succès au théâtre avec ‘Quisaitout et Grobêta’, qu’elle écrit et interprète. Mais elle a aussi été scénariste de ‘On s’est trompé d’histoire d’amour’ de Jean-Louis Bertucelli et ‘Sept morts sur ordonnance’ de Jacques Rouffio.