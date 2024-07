Documentaire



À plus de 90 ans, Line Renaud a toujours besoin de projets. Elle veut encore être sur scène, tourner des films et continuer le combat qu’elle incarne contre le sida. Pourtant, rien ne prédestinait cette petite fille du Nord qui chantait dans le café familial à mener cette carrière.

La rencontre avec son idole de l’époque, le compositeur Louis Gasté, a tout déclenché. Il est devenu son pygmalion et lui a offert ses premiers succès. Ont suivi les grandes tournées en France et en Europe, les vingt ans de music-hall à Paris et à Las Vegas, le théâtre et le cinéma…

C’est cette vie plus mouvementée qu’il n’y paraît que les équipes d’Un jour / un destin vous racontent en revenant notamment sur les folles années américaines au cours desquelles elle a failli se perdre. À l’issue du film, Line Renaud accorde un long entretien à Laurent Delahousse.