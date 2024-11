Documentaire

Idris Elba est un acteur, scénariste et producteur de cinéma et DJ britannique, né le 6 septembre 1972 à Londres.

Il est notamment connu pour son interprétation du baron de la drogue et homme d’affaires Stringer Bell dans la série américaine de HBO The Wire (2002-2004) et de l’inspecteur John Luther dans Luther (2010-2019), une série policière britannique diffusée sur la BBC. Il remporte de nombreux prix pour sa performance dans Luther, notamment le Golden Globes du Meilleur Acteur dans une série ou encore le Sag Awards du Meilleur Acteur dans une série. Il se fait connaître du grand public en tenant des seconds rôles dans plusieurs blockbusters : Prometheus (2012), Pacific Rim (2013), Gunman (2015), Star Trek : Sans limites (2016), La Tour sombre (2017) ou encore Hobbs and Shaw (2019). Il prête aussi ses traits au personnage de Heimdall dans l’univers cinématographique Marvel, principalement dans la trilogie Thor (2011-2017).