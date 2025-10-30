Documentaire

Pierce Brosnan est un acteur et producteur de cinéma irlandais naturalisé américain, né le 16 mai 1953, à Drogheda.

Révélé par la série télévisée Les Enquêtes de Remington Steele, il est notamment connu pour être le cinquième acteur à incarner James Bond, qu’il interprète dans quatre films de la franchise britannique : GoldenEye (1995), Demain ne meurt jamais (1997), Le monde ne suffit pas (1999) et Meurs un autre jour (2002). Il est par ailleurs présent dans d’autres productions à succès, telles que Mars Attacks! (1996), Thomas Crown (1999) et The Foreigner (2017).