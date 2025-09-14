Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Clark Gable & Carole Lombard – Légendes du Cinéma Acteurs adulés dont les carrières brillaient dans les années 30, Clark Gable et Carole Lombard ont vécu la plus...

Documentaire Boris Karloff & Bela Lugosi – Légendes du Cinéma C’est une paire de boulons sur le cou et des canines bien affûtées qui ont marqué à tout jamais...

Conférence Analyse d’Elephant de Gus Van Sant Elephant suit plusieurs lycéens dans une journée banale, qui finit en massacre lorsqu’un duo de jeunes (Alex et Eric)...

Article Top 5 des films avec Tom Cruise à ne pas manquer Vous découvrirez que l’étendue du jeu de Tom Cruise dépasse largement le statut de héros d’action à travers cinq...

Documentaire Gary Cooper & Patricia Neal – Légendes du Cinéma Personne n’aurait imaginé que cet acteur calme et serein, en apparence heureux dans sa vie de couple, tomberait amoureux...

Podcast Jean-Claude Brialy raconte François Truffaut François Truffaut, figure emblématique de la Nouvelle Vague, a profondément marqué l’histoire du cinéma français par son regard sensible,...

Documentaire Katharine Hepburn & Spencer Tracy – Légendes du Cinéma Rarement couple fut plus mal assorti. Anglo-saxonne, elle était protestante, sportive, optimiste et doté d’un solide sens de l’humour....

Documentaire Charlie Chaplin & Mack Sennett – Légendes du Cinéma A l’aube du XXème siècle un producteur décida de créer un nouveau genre de cinéma, afin de détendre les...

Documentaire Fabrice Luchini, voyages intérieurs Qui connaît vraiment Fabrice Luchini ? 👋 + de fabuleux destins, abonnez vous https://bit.ly/3eK6DnL 🙏 Non pas le personnage...

Documentaire Nicolas Cage, la polyvalence des Coppola Nicolas Kim Coppola est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain né le 7 janvier 1964 à Long...

Documentaire Halle Berry, l’éblouissante Maria Halle Berry est une actrice, productrice et ancien mannequin américaine. Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice...

Documentaire Il était une fois le cinéma français – 1930 (Partie 2/2) J’essaye de mettre en place un format spécifique, avec une intro qui pose les enjeux, le contexte de l’année...

Documentaire Irving Thalberg & Norma Shearer – Légendes du cinéma Personne n’a cru en leur amour. Personne à Hollywood n’aurait misé sur eux et pourtant, lorsque le wonder boy...

Documentaire De Lorient à l’Orient, Albanie De lorient à l’Orient , Albanie, un documentaire réalisé autour de la création du Barbier de Séville à Lorient...

Documentaire Melville, le dernier samouraï Influencé par le film noir hollywoodien, le cinéma de Jean-Pierre Melville a lui-même inspiré de nombreux pairs, de Quentin Tarantino à Jim...

Conférence Le cyberpunk dans l’animation japonaise Sushi Nihiliste accompagné de Jules aborde l’histoire de l’animation japonaise lors d’une conférence sur la thématique cyberpunk.

Podcast Quentin Tarantino, du sang et des truands Cinévore fasciné par l’hémoglobine, Quentin Tarantino écrit des films depuis son adolescence. Derrière ce nom à consonance italienne se...

Documentaire Robert De Niro, géant d’Hollywood Robert De Niro est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain naturalisé italien, né le 17 août 1943...

Documentaire Walt Disney (2/4) Au début des années 1920, le jeune dessinateur publicitaire Walter Elias Disney a l’ambition de faire mieux que tout...