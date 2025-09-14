Immigré autrichien, Erich Von Stroheim entre dans les studios de Hollywood en 1914. L’engagement des Etat-Unis dans la Première Guerre mondiale lui offre la possibilité d’incarner des officiers prussiens sur le grand écran. Mais la fin des hostilités le voue au chômage. Déjà populaire, il rencontre Carl Laemmle, un compatriote. Leur collaboration donnera naissance à «Maris aveugles», en 1918. Ce premier documentaire, audacieux, remporte un grand succès. L’auteur y a mis tous les thèmes qui feront, plus tard, sa carte de visite artistique.