Documentaire



« Shrek », « Madagascar » ou « Kung-fu Panda », derrière tous ces films d’animation au succès mondial, on ne le sait pas assez, mais il y a beaucoup de Français. Hollywood en raffole et engage nombre d’animateurs, graphistes ou encore designers venus de l’Hexagone. Comme Julien, animateur pour Dreamworks à Los Angeles. On aime leur sens de l’humour, leur culture de la BD, leur impertinence et leur formation parmi les meilleures au monde, notamment celle de l’école des Gobelins. Aujourd’hui, les Américains viennent même investir dans les studios en France. Un documentaire de Sébastien Lafargue.