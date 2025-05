Documentaire

Souvent, il a promis qu’on ne le reverrait plus au cinéma. Et pourtant, il n’a jamais cessé d’y revenir, happé par l’amour du jeu et du texte. Acteur discret, distant, mais déterminé, Jean-Louis Trintignant a, au cours de sa longue carrière, joué les jeunes premiers romantiques, rivalisant avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, mais aussi les sombres cyniques. Il est devenu, devant la caméra des plus grands réalisateurs, un personnage emblématique du cinéma des années 1960 et 1970.Pour le reste, il a entretenu le mystère, se réfugiant derrière le masque de l’acteur énigmatique, taiseux et solitaire.Et pourtant, l’homme a connu une vie tumultueuse, marquée par des drames intimes, la fascination pour la vitesse et la mise en danger, l’amour de la nature et de la poésie.