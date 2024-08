Documentaire

En mouvement perpétuel, Keanu Reeves n’a de cesse de se réinventer. Au fil d’une carrière iconoclaste, l’acteur canadien s’est imposé comme une figure incontestée de la pop culture.

Après avoir été révélé à la fin des années 1980 par L’excellente aventure de Bill et Ted, et avant de crever l’écran dans My Own Private Idaho de Gus Van Sant, dont il partageait l’affiche avec River Phoenix, Keanu Reeves a creusé son sillon dans le cinéma indépendant (Dracula de Coppola, Les liaisons dangereuses de Frears). Mettant à profit son physique affûté, il prend des risques en s’investissant dans des films d’action où ses prouesses font merveille. Des blockbusters qui, de Point Break à la franchise des « John Wick » en passant par Speed, viennent conforter sa stature de star internationale. Sous la direction des Wachowski, il se réinvente une nouvelle fois en héros du numérique triomphant cette fois, avec le personnage de Neo dans la saga des Matrix, quatre opus au succès planétaire sortis entre 1999 et 2021.

Depuis plus de trois décennies, le Canadien Keanu Reeves, né à Beyrouth en 1964 d’une mère britannique et d’un père américain d’origine hawaïenne, rebat les cartes du succès au fil d’une carrière protéiforme. Devenu malgré lui – il aime cultiver la discrétion – une vedette des réseaux sociaux et un modèle pour les nouvelles générations, il a inspiré, par son parcours et ses choix, une pléthore de gifs, de mèmes mais aussi d’ouvrages de développement personnel. Au travers d’extraits de films, d’images de tournages et d’archives d’interviews, Julien Dupuy (Stephen King – Le mal nécessaire) brosse le portrait d’un comédien – musicien, auteur et réalisateur à ses heures –, qui a su surmonter les échecs commerciaux pour s’imposer, au-delà de Hollywood, comme une figure incontestée de la pop culture.

Documentaire de Julien Dupuy (France, 2022, 53mn)

Disponible jusqu’au 26/11/2024