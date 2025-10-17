Un metteur en scène et son égérie vont démontrer aux spectateurs que la fusion de deux monstres sacrés peut produire le meilleur et le pire… Où quand Marlene Dietrich rencontre Joseph von Sternberg. La nature de leur relation reste encore un mystère… Au total Marlene Dietrich tournera 7 films avec son mentor Joseph von Sternberg pour qui elle représentait l’image même qu’il se faisait de l’amour.
Réalisateur : Laurent Préyale
Cast : Josef von Sternberg, Marlene Dietrich