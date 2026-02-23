Dans cet épisode captivant, Brialy se penche sur le destin extraordinaire de Catherine Deneuve, l’icône du cinéma français, de Belle de jour aux Demoiselles de Rochefort.
Auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le cinéma mondial, dont l’incontournable Kubrick (Calmann-Levy, 1999 ; réédité en 2011),...
Cette série documentaire captivante met en lumière les hommes et les femmes de l’ombre qui, entre l’après-guerre et la...
Adulée puis détestée, comment la baby doll de « Jox le taxi » est-elle devenue une icône de la chanson, du...
Doria Tillier, c’est cette personne qui ne cesse de nous surprendre, avec une énergie qu’on ne maîtrise pas (et...
La nuit américaine est une technique cinématographique utilisée pour simuler une scène nocturne tout en filmant en plein jour....
Les studios Mosfilm sont inaugurés en 1931 par Staline. Cinq mille personnes travaillent sur ce terrain de la taille...
Génie du cinéma muet et acrobate de l’extrême, Buster Keaton a défié la gravité et le danger bien avant...
Des dialoguistes de talent, la France en compte beaucoup. Mais des dialoguistes qui ont eu à cœur de défendre...
Marilyn n’est pas née Marilyn, elle l’est devenue. Elle se dévoile dans ce beau portrait, avec ses mots à...
Le cinéma a été découvert au terme d’un foisonnement d’expériences et d’inventions qui a abouti, presque par accident, à...
Les films, a fortiori les plus grands, sont toujours des documents exceptionnels pour témoigner d’une époque. Raconter leur genèse,...
Documentaire sur l’élan de générosité autour du film « Le bandana rose » projeté pendant le Cinestar International Film Festival 2019.
Mark Sinclair Vincent, dit Vin Diesel, né le 18 juillet 1967, à Alameda, en Californie est un acteur, réalisateur,...
Ma Vie d’Artiste a suivi la metteur en scène Coline Serreau dans l’adaptation de l’opéra Manon de Massenet, joué...
Pendant près de trente ans, Jacqueline Maillan a été la reine du Boulevard, une vedette incontournable au théâtre et...
Catherine Zeta-Jones est une actrice, danseuse et chanteuse britannique, née le 25 septembre 1969 à Swansea (Pays de Galles)....
À l’âge de 90 ans, l’inoubliable interprète de « Sueurs froides », qui n’a cessé de lutter pour échapper à son...
Mickey Rourke est un acteur, scénariste et boxeur américain né le 16 septembre 1952 à Schenectady2,3. Élève à l’Actors...
Bradley Cooper est un acteur, réalisateur, producteur et chanteur américain, né le 5 janvier 1975 à Philadelphie. Après une...
Le temps d’une nuit à Cologne, en 1976, Romy Schneider se raconte comme elle ne l’a jamais fait. Un...
