Documentaire



Drew Barrymore est une actrice, productrice et réalisatrice américaine, née le 22 février 1975 à Culver City (Californie). Elle est la petite-fille de l’acteur John Barrymore et de l’actrice Dolores Costello, et la filleule du réalisateur Steven Spielberg.

Issue de la famille Barrymore qui compte plusieurs personnalités du cinéma américain, elle se fait connaître du grand public avec E.T., l’extra-terrestre. Après une enfance et une adolescence rebelles, et avoir tourné des films de série B ou de moindre importance, elle fait un retour fracassant dans les années 1990 notamment avec Scream, Tout le monde dit I love you et À tout jamais.

Mais c’est dans les années 2000 qu’elle obtient ses plus gros succès avec Charlie et ses drôles de dames et sa suite, puis avec Amour et amnésie, dont elle est également productrice. Elle n’hésite pas à changer de registre avec des films tels que Confessions d’un homme dangereux, Écarts de conduite et Donnie Darko, dont elle est également la productrice exécutive. En 2009, sort son tout premier film en tant que réalisatrice, Bliss, dont le rôle principal est interprété par Elliot Page.