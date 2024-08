Documentaire

Gene Kelly a révolutionné la comédie musicale hollywoodienne avec des films comme « Un américain à Paris » et « Chantons sous la pluie », considérés comme les chefs d’oeuvre du genre. Acteur, danseur, chanteur, chorégraphe et réalisateur, il a été plus que tout un innovateur. Loin des comédies musicales d’avant-guerre avec haut de forme et smoking sur paquets cirés, Gene Kelly impose son look décontracté qui lui vaudra d’être considéré comme la première star « col bleu », et un style de danse typiquement américain : musclé et viril, athlétique et puissant. Guidés par sa fille aînée, Kerry, et son fils Timothy, nous découvrons, archives inédites à l’appui, l’itinéraire d’un artiste d’exception, mais aussi d’un homme intègre qui n’a pas hésité à faire des choix moraux qui auraient pu mettre en péril sa carrière. Dans notre monde en proie au doute et à l’inquiétude, comment ne pas avoir envie de redécouvrir un artiste qui a marqué l’histoire du cinéma et de la danse par son charmeur ravageur, son allégresse, son optimisme et sa joie de vivre ?