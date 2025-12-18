-
Documentaire
Voici l’histoire de la façon dont les super-héros des bandes dessinées ont pris vie au cinéma, des films Batman...
Podcast
Plongez dans l’intimité des amours les plus troublantes de l’âge d’or hollywoodien ✨ De Rita Hayworth à Mickey Rooney,...
Podcast
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilité : les super héros sont souvent confrontés à des dilemmes cornéliens. Entre...
Documentaire
Comédien, acteur, réalisateur… Alex Lutz s’est fait connaître pour son rôle de Catherine dans La Revue de presse de...
Documentaire
De la lumière à l’ombre, Brigitte Bardot traverse les scandales, l’amour, la gloire et la solitude. Icône libre, femme...
Conférence
Cette conférence de Théo Esparon, doctorant à l’université Paris Nanterre, propose de jeter une passerelle entre peinture impressionniste et...
Podcast
C’est l’un des films les plus connus sur la guerre du Vietnam et pourtant, il s’inspire d’événements bien antérieurs....
Documentaire
Lana Turner fut durant plus de 30 ans, des années 1930 aux années 1960, la star emblématique du cinéma...
Documentaire
Mark Wahlberg est un chanteur, acteur et producteur de cinéma américain, né le 5 juin 1971 à Boston dans...
Documentaire
Fille de l’un des plus mythiques couples du cinéma – Ingrid Bergman et Roberto Rossellini -, mannequin, muse, modèle,...
Documentaire
Révélé dans « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard, Bébel a vite fait le grand écart entre cinéma d’auteur...
Documentaire
La force alliée à une souplesse invraisemblable. En 1988, torse nu, en grand écart facial sur deux chaises, Jean-Claude...
Documentaire
Karl Zéro et Daisy d’Errata passent au crible le mythe Delon, cherchant à comprendre pourquoi l’acteur d’exception a choisi, à un tournant...
Documentaire
Premier film d’horreur de l’histoire du cinéma, «Le Cabinet du docteur Caligari» de Robert Wiene est considéré comme le...
Documentaire
Gérard Depardieu est parti s’installer en Belgique avant que Vladimir Poutine ne lui offre, en 2013, un passeport russe,...
Documentaire
Ce film est né de la rencontre entre Gérard Depardieu et Richard Melloul qui entretiennent des relations de confiance...
Documentaire
Enfant de Calenzana, Samuel s’est un temps appelé Brian… C’était au cours des années 90, lorsque mannequin, puis chanteur...
Conférence
L’intelligence artificielle s’impose aujourd’hui comme un nouvel acteur dans l’univers du cinéma, capable aussi bien d’assister les créateurs que,...
Documentaire
Sulfureux, controversé et avant-gardiste, le théâtre du metteur en scène italien ne laisse personne indifférent. Certains le considèrent comme...
Documentaire
Alex Lutz est un comédien, humoriste, metteur en scène, auteur de théâtre et réalisateur français né le 24 août...