Documentaire Des comics aux Avengers, comment les superhéros ont conquis le monde Voici l’histoire de la façon dont les super-héros des bandes dessinées ont pris vie au cinéma, des films Batman...

Podcast Amour Hollywoodien Plongez dans l’intimité des amours les plus troublantes de l’âge d’or hollywoodien ✨ De Rita Hayworth à Mickey Rooney,...

Podcast Psychologie des héros Marvel, les personnages sur le divan Un grand pouvoir implique de grandes responsabilité : les super héros sont souvent confrontés à des dilemmes cornéliens. Entre...

Documentaire Alex Lutz : dans la tête des femmes Comédien, acteur, réalisateur… Alex Lutz s’est fait connaître pour son rôle de Catherine dans La Revue de presse de...

Documentaire Brigitte Bardot, l’icône rebelle immortelle De la lumière à l’ombre, Brigitte Bardot traverse les scandales, l’amour, la gloire et la solitude. Icône libre, femme...

Conférence L’aventure impressionniste – Le cinéma Cette conférence de Théo Esparon, doctorant à l’université Paris Nanterre, propose de jeter une passerelle entre peinture impressionniste et...

Documentaire Hollywood, la vie rêvée de Lana Turner Lana Turner fut durant plus de 30 ans, des années 1930 aux années 1960, la star emblématique du cinéma...

Documentaire Mark Wahlberg, une vedette improbable Mark Wahlberg est un chanteur, acteur et producteur de cinéma américain, né le 5 juin 1971 à Boston dans...

Documentaire Isabella Rossellini – Les secrets d’une star Fille de l’un des plus mythiques couples du cinéma – Ingrid Bergman et Roberto Rossellini -, mannequin, muse, modèle,...

Documentaire Belmondo, le magnifique Révélé dans « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard, Bébel a vite fait le grand écart entre cinéma d’auteur...

Documentaire Jean-Claude Van Damme – Coup sur coup La force alliée à une souplesse invraisemblable. En 1988, torse nu, en grand écart facial sur deux chaises, Jean-Claude...

Documentaire Alain Delon, l’ombre au tableau Karl Zéro et Daisy d’Errata passent au crible le mythe Delon, cherchant à comprendre pourquoi l’acteur d’exception a choisi, à un tournant...

Documentaire Dr Caligari ou l’invention du film d’horreur Premier film d’horreur de l’histoire du cinéma, «Le Cabinet du docteur Caligari» de Robert Wiene est considéré comme le...

Documentaire Gérard Depardieu Gérard Depardieu est parti s’installer en Belgique avant que Vladimir Poutine ne lui offre, en 2013, un passeport russe,...

Documentaire Gérard Depardieu, portrait d’acteur Ce film est né de la rencontre entre Gérard Depardieu et Richard Melloul qui entretiennent des relations de confiance...

Documentaire Avec ou sans filtre – Samuel Torres-Bianconi Enfant de Calenzana, Samuel s’est un temps appelé Brian… C’était au cours des années 90, lorsque mannequin, puis chanteur...

Conférence L’intelligence artificielle : assister ou remplacer les cinéastes ? L’intelligence artificielle s’impose aujourd’hui comme un nouvel acteur dans l’univers du cinéma, capable aussi bien d’assister les créateurs que,...

Documentaire Romeo Castelucci : blasphème à l’italienne Sulfureux, controversé et avant-gardiste, le théâtre du metteur en scène italien ne laisse personne indifférent. Certains le considèrent comme...