Sarah Jessica Parker est une actrice et productrice américaine née le 25 mars 1965 à Nelsonville (Ohio), connue pour son rôle de Carrie Bradshaw dans la série télévisée Sex and the City .

Elle fait ses débuts à la télévision en 1982, dans le téléfilm My Body, My Child et dans l’unique saison de la série Square Pegs.

Elle apparaît sur le grand écran en 1984 dans Footloose et Firstborn, et obtient le rôle principal de School Girls l’année suivante avec les actrices comme Helen Hunt et Shannen Doherty.

Le succès mondial arrive en 1998 grâce à la série Sex and the City où Sarah Jessica Parker incarne pendant 6 saisons Carrie Bradshaw, une journaliste tenant une chronique hebdomadaire spécialisée sur les relations amoureuses qui propulse la carrière de l’actrice. Sex and the City lui permet de mériter le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série télévisée en 2000, 2001, 2002 et 2004.