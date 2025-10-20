Richard Gere est un acteur américain né le 31 août 1949 à Philadelphie.
Il s’illustre particulièrement dans le genre de la comédie romantique, notamment avec Pretty Woman (1990).
Kevin Costner est un acteur, réalisateur, chanteur et producteur de cinéma américain né le 18 janvier 1955 à Lynwood,...
Russel Crowe est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma et musicien néo-zélandais2, né le 7 avril 1964 à Wellington....
Raoul Walsh et Errol Flynn forme un couple sur lequel court le plus d’anecdotes : l’alcool, les femmes, les...
C’est l’histoire de l’adaptation des super-héros de bandes dessinées au cinéma: Batman de Tim Burton, les Avengers, Black Panther...
Kevin Spacey est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain. De formation théâtrale, il est révélé au...
Un metteur en scène et son égérie vont démontrer aux spectateurs que la fusion de deux monstres sacrés peut...
Dustin Hoffman né le 8 août 1937 à Los Angeles, est un acteur américain. Également producteur et réalisateur, il...
Michael Douglas est un acteur et producteur de cinéma américain, né le 25 septembre 1944 à New Brunswick. Aîné...
Dans le vaste monde du marketing, le placement de produit est une stratégie essentielle pour les marques cherchant à...
Plus que l’immense auteur qu’il est, Ernst Lubitsch est l’inventeur de la fameuse « Lubitsch’s touch ». Son nom est associé...
Doria Tillier, c’est cette personne qui ne cesse de nous surprendre, avec une énergie qu’on ne maîtrise pas (et...
Jean Bouise a fait la connaissance de Roger Planchon pendant ses études de médecine et participé étroitement à la...
Quand le côté badasse séduit les scénaristes de Marvel
Le cinéaste brésilien Marcelo Novais Teles déroule le fil de sa vie dans un lumineux et mélancolique journal filmé...
Au cœur de Saint-Denis, la Cité du Cinéma devient le lieu de prédilection pour d’illustres tournages de films et...
Dans les années 90, il a été l’un des acteurs les plus adulés d’Hollywood. Depuis la trilogie Matrix, il...
Souvent, il a promis qu’on ne le reverrait plus au cinéma. Et pourtant, il n’a jamais cessé d’y revenir,...
C’est pas Sorcier revient sur l’histoire et l’évolution de ces tours de prestidigitation, depuis le bricolage ingénieux à base...
Après la Seconde Guerre mondiale, la France redécouvre le cinéma américain. Une génération de jeunes passionnés se réunit autour...
Qu’il s’oppose à James Bond dans « Casino Royale » ou compose sa musique par amour dans « Coco Chanel », Mads Mikkelsen...
