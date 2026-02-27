-
Podcast
Aujourd’hui, on vous sert un plat bien relevé : les musées au cinéma ! Vous voyez ces plans majestueux...
-
Article
Le cinéma sud-coréen s’est imposé en France comme l’un des plus excitants au monde, capable de marier spectacle et profondeur, humour...
-
Podcast
Dans cet épisode captivant, Brialy se penche sur le destin extraordinaire de Catherine Deneuve, l’icône du cinéma français, de...
-
Conférence
Auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le cinéma mondial, dont l’incontournable Kubrick (Calmann-Levy, 1999 ; réédité en 2011),...
-
Documentaire
Cette série documentaire captivante met en lumière les hommes et les femmes de l’ombre qui, entre l’après-guerre et la...
-
Documentaire
Adulée puis détestée, comment la baby doll de « Jox le taxi » est-elle devenue une icône de la chanson, du...
-
Podcast
Doria Tillier, c’est cette personne qui ne cesse de nous surprendre, avec une énergie qu’on ne maîtrise pas (et...
-
Podcast
La nuit américaine est une technique cinématographique utilisée pour simuler une scène nocturne tout en filmant en plein jour....
-
Documentaire
Jim Carrey est un acteur, humoriste, scénariste et producteur de cinéma canado-américain. Il s’est fait connaître au cinéma en...
-
Article
Le théâtre est un art qui participe à l’épanouissement de l’homme. Il constitue un outil précieux de développement personnel...
-
Documentaire
Une exploration de « Blade Runner » de Ridley Scott, mal accueilli à sa sortie en 1982 et devenu depuis un...
-
Documentaire
Révélée en 1938 par « Autant en emporte le vent », l’actrice Vivien Leigh a enchaîné les succès tout en luttant dans...
-
Documentaire
Jean Marais parle de son art, de sa magnifique carrière, mais aussi de sa mère qu’il adorait, de son...
-
Documentaire
Les quatre frères Warner, Harry, Albert, Sam et Jack, émigrèrent de Pologne à Baltimore, à la recherche de leur...
-
Documentaire
Pierce Brosnan est un acteur et producteur de cinéma irlandais naturalisé américain, né le 16 mai 1953, à Drogheda....
-
Documentaire
C’est une femme belle, frêle et moderne qui a su s’imposer au milieu d’une bande de bonshommes. Gabin, Audiard,...
-
Documentaire
Quinze élèves issus d’un lycée de Sarcelles se lancent dans l’aventure artistique que leur propose Joëlle Gayot. Passant de...
-
Documentaire
Une rétrospective de l’oeuvre du maître au travers de parallèles avec son ultime film : Eyes Wide Shut. Une...
-
Documentaire
De Cannes à Hollywood, l’incroyable épopée mondiale d’Intouchables, film phénomène français devenu légende planétaire. Entre humour, émotion et succès...
-
Documentaire
50 ans après Bruce Lee, les arts martiaux sont partout et leur philosophie plus que jamais d’actualité. Le petit...