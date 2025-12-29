Septembre 1954. Dans la chaleur de l’été new-yorkais, une robe blanche se déploie en corolle au-dessus d’une bouche de métro pour dévoiler à la caméra ainsi qu’à une foule de photographes et de passants déchaînés, le corps de Marilyn Monroe. Chacun reconnaît, à son évocation, la célèbre scène de Sept ans de réflexion Un documentaire réalisé par Billy Wilder (1955) qui confirma le statut de star de la jeune actrice. Août 1962. Alors que Marilyn vient de mourir, Andy Warhol réalise son portrait et place son visage en noir et blanc sur un fond doré, achevant ainsi de transformer Norma Jean en divinité.