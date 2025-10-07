Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ben Affleck, le plus sympa Ben Affleck est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 15 août 1972 à Berkeley...

Documentaire Julia Roberts, son sourire qui a séduit l’Amérique Julia Roberts est une actrice et productrice américaine, née le 28 octobre 1967 à Smyrna (Géorgie). Elle est révélée...

Documentaire Leonardo Dicaprio, la renaissance d’Hollywood Leonardo Dicaprio, est un acteur, producteur, scénariste et documentariste américain. Après plusieurs films dans le circuit indépendant, Leonardo DiCaprio...

Documentaire Jodie Foster, la triple casquette Jodie Foster est une actrice, réalisatrice et productrice américaine, née le 19 novembre 1962 à Los Angeles. Elle entame...

Documentaire Charlize Theron, un mystère de perfection Charlize Theron est une actrice, productrice et mannequin sud-africaine, naturalisée américaine. Elle commence sa carrière d’actrice aux États-Unis et...

Documentaire Denzel Washington, d’une grande humilité Denzel Washington est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain né le 28 décembre 1954 à Mount Vernon...

Documentaire Kirsten Dunst, une star à en devenir Kirsten Dunst est une actrice et mannequin américano-allemande née le 30 avril 1982 à Point Pleasant, dans le New...

Podcast Super-Héros ou Super-Vilains, à Thor ou à raison ! Entre bien ou mal, l’univers Marvel dépasse largement une vision manichéenne des choses. On apprend même à aimer ces...

Documentaire Bernadette Lafont – Et Dieu créa la femme libre Elle a tourné avec Chabrol, Truffaut, Garrel, Rivette et Eustache : portrait sensible de Bernadette Lafont, disparue en 2013,...

Documentaire Catherine Deneuve, l’Insoumise En pleine affaire Weinstein, elle a signé la tribune des 100 femmes pour défendre la « liberté d’importuner »....

Documentaire Kad Merad, star à 40 ans Depuis l’incroyable succès de » Bienvenue chez les Ch’tis « , Kad Merad est devenu l’un des acteurs français les...

Documentaire Mort à Vignole « Mort à Vignole » est une méditation en images sur la mémoire affective et le lien. A l’occasion d’un film...

Documentaire Il était un petit navire Dans son dernier long métrage, la cinéaste Marion Hänsel – disparue en 2020 – revisite sa vie dans un émouvant...

Documentaire Dans les entrailles de la Hammer : petite histoire des grands monstres Au milieu des années 1950, la Hammer, petite compagnie de cinéma britannique, connaît un succès considérable. Cris en gros...

Documentaire Les Shadoks, mythe ou légende ? Un documentaire de 52 minutes pour expliquer ce que furent les Shadoks, et ce qu’ils représentent. Avec des shadokologues...

Documentaire Marie Trintignant : l’éclat brisé d’une actrice libre Marie Trintignant, actrice libre et intense, a traversé le cinéma français comme une comète, embrassant des rôles de femmes...

Documentaire Blow-up, le Londres fissuré d’Antonioni Dans les années 1960, la vie culturelle londonienne est en ébullition et fait de Londres la capitale de la...

Documentaire Robert Downey Jr, l’or pur d’Hollywood Robert Downey Jr est un acteur américain, né le 4 avril 1965 à New York. Révélé à la fin...