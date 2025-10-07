Précédé de leur réputation d’artistes de music-hall, ils imposèrent rapidement leur style à Hollywood, quand à lui, on le considère aujourd’hui comme l’égal de Frank Capra, son maître en comédie. Les réalisateurs qui ont travaillé avec les Marx Brothers étaient des bons techniciens sans grande personnalité. Il y eu pourtant une exception sur le film La Soupe au Canard (Duck Soup) qui fut réalisé par Leo McCarey. Jamais les Marx ne furent aussi bien filmés que par ce cinéaste.
Réalisateur : Laurent Préyale