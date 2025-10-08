Documentaire

Chris Pratt est un acteur américain, né le 21 juin 1979 à Virginia (Minnesota).

Dans un premier temps connu aux États-Unis grâce aux rôles qu’il incarne à la télévision comme celui de Bright Abbott dans Everwood et d’Andy Dwyer dans Parks and Recreation, il joue aussi des rôles secondaires au cinéma comme dans Wanted : Choisis ton destin, Le Stratège, Ten Years, Cinq ans de réflexion, Zero Dark Thirty et Her. Il prend par la suite part à plusieurs films comiques tels que Hot Babes et Delivery Man.

Il atteint la célébrité mondiale en 2014 lorsqu’il prête sa voix au personnage d’Emmet Brickowoski dans La Grande Aventure Lego puis en intégrant l’Univers cinématographique Marvel en incarnant Peter Quill alias Star-Lord dans le premier film Les Gardiens de la Galaxie et dans sa suite ainsi que dans la série Avengers. En 2015, il joue le rôle principal d’Owen Grady dans Jurassic World, quatrième volet de la saga Jurassic Park qui devient l’un des plus gros succès au box office de l’histoire du cinéma. En 2016, il joue l’un des rôles principaux dans Les Sept Mercenaires. En 2018, il est à l’affiche de Jurassic World: Fallen Kingdom et, en 2019, il fait une apparition dans Avengers: Endgame, réalisé par Joe et Anthony Russo.