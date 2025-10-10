Documentaire

Mary Louise Streep est une actrice et chanteuse américaine, née le 22 juin 1949 à Summit (New Jersey).

Elle est considérée par beaucoup comme une « actrice modèle » avec Emma Thompson, Frances McDormand, Olivia Colman, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve ou encore Glenn Close2,3 comme le sont du côté masculin Gary Oldman ou encore Robert De Niro. Elle fait partie des meilleures actrices de sa génération4 pour sa capacité à s’effacer derrière ses personnages, l’extrême justesse de son jeu, la richesse de son registre et la densité émotionnelle de ses compositions. Elle a été à ce titre maintes fois reconnue par ses pairs5.

Elle est en effet l’une des comédiennes les plus récompensées du cinéma anglophone, comptabilisant 3 Oscars, 9 Golden Globes, 2 BAFTA et plus d’une vingtaine de nominations pour différentes récompenses américaines et internationales. Elle est l’interprète la plus nommée de l’histoire des Oscars, hommes et femmes confondus, avec 21 sélections dont 17 pour le titre de « Meilleure actrice ». Il en est de même pour les Golden Globes où elle cumule 30 nominations.

Depuis deux décennies (2008-présent) : elle est considérée comme la « reine des comédies musicales », titre que lui a par ailleurs attribué le magazine Los Angeles Times6. En effet, cette dernière a joué dans un peu plus de 8 longs-métrages musicaux. Parmi eux on peut citer ses deux collaborations marquantes avec Rob Marshall, dont le film Into the Woods : Promenons-nous dans les bois, qui lui vaudra une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, en 2014. Ou encore ses performances dans le film Mamma Mia! et récemment The Prom.