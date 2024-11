Documentaire

Liam Neeson, de son vrai nom William John Neeson est un acteur irlando-britannico-américain né le 7 juin 1952 à Ballymena, dans le Comté d’Antrim, en Irlande du Nord.

Il est connu pour ses rôles d’hommes courageux et « révolutionnaires » dans des films comme La Liste de Schindler, Michael Collins et Rob Roy, ainsi que pour sa participation à des grosses productions telles que la franchise Star Wars (depuis 1999) dans laquelle il interprète le rôle de Qui-Gon Jinn et la trilogie The Dark Knight (2005-2012) dans laquelle il interprète Ra’s al Ghul.

Suite au film Taken (2008), il tourne de plus en plus dans des films d’action, apparaissant notamment en 2010 dans l’adaptation de la série L’Agence tous risques (1983-1987), dans Sans identité (2011), ou encore Non-Stop (2014).