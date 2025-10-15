Documentaire

Harrison Ford est un acteur américain, né le 13 juillet 1942 à Chicago.

Sa collaboration avec George Lucas, le premier qui lui a donné l’occasion de s’affirmer en tant qu’acteur avec American Graffiti (1973), lui permet d’accéder au rang de vedette internationale avec les rôles de Han Solo dans la trilogie originelle de Star Wars (1977-1983) puis d’Indiana Jones (1981-2022).

Parallèlement, il collabore avec de grands cinéastes : Francis Ford Coppola le dirige dans Conversation secrète (1974) et Apocalypse Now (1979). Puis Ridley Scott lui confie le rôle de Rick Deckard dans l’ambitieux et expérimental film de science-fiction Blade Runner (1982).

Après plusieurs échecs durant les années 2000, il reprend ses rôles mythiques : il redevient Indiana Jones en 2008 (Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal), Han Solo en 2015 (Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force) et Rick Deckard en 2017 (Blade Runner 2049).

Depuis plusieurs années, Harrison Ford met sa notoriété au service de la conservation de la nature en sensibilisant l’opinion publique, notamment sur le cas critique de la déforestation des zones tropicales.