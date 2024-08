Documentaire



Le film retrace la carrière et la vie de Gregory Peck, légende du cinéma hollywoodien, en mettant en lumière : son parcours, de ses débuts difficiles à sa consécration comme acteur de premier plan, ses engagements politiques et sociaux, notamment contre la guerre et le racisme, sa vie personnelle, y compris ses mariages et la tragédie du suicide de son fils Jonathan. Réalisation et production : Grégory Maitre