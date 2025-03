Documentaire

Celui qui a créé le couple mythique Bourvil – Louis de Funès, qui a offert à Jean-Paul Belmondo et à Pierre Richard des films emblématiques, a signé les plus grands succès du cinéma français. Le Corniaud, La Grande Vadrouille, Les Aventures de Rabbi Jacob, La Folie des grandeurs, L’As des as, Le Coup du parapluie, Gérard Oury reste le maître incontesté de la comédie et ses films connaissent le même engouement auprès du public, génération après génération.Il est le réalisateur qui a su traiter avec humour et humanité les sujets les plus graves en alliant élégance et drôlerie.Les témoignages de sa fille et coscénariste, Danièle Thompson, de ses collaborateurs, comme le chorégraphe Ilan Zaoui, d’acteurs comme Michel Boujenah, se mêlent aux images d’archives. On découvre les rires qui ont envahi le plateau après le tournage de la cultissime scène de l’accident de 2CV du Corniaud (1965) ou encore les coulisses de la scène dans la cuve de chewin-gum.