Documentaire

Kate Winslet est une actrice britannique, née le 5 octobre 1975 à Reading en Angleterre.

Élevée dans le Berkshire, elle étudie le théâtre dès l’enfance et commence sa carrière d’actrice à la télévision britannique en 1991.

Elle fait ses débuts au cinéma en 1994 dans Créatures célestes, film pour lequel elle reçoit son premier éloge notable de la part de la critique. Elle gagne ensuite en reconnaissance pour son interprétation dans Raison et Sentiments, et surtout Titanic. Ce dernier film lui valant une consécration mondiale à seulement 22 ans.

Depuis 2000, les performances de Kate Winslet continuent à attirer des commentaires positifs de la part des critiques cinématographiques, l’actrice étant nommée pour plusieurs prix en raison de ses prestations dans des films tels que Quills, la plume et le sang, Iris, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Neverland, Little Children, The Reader et Les Noces rebelles.