Enfant des rues de Medellin, en Colombie, Leidy Tabares a 14 ans lorsqu’elle est remarquée par le réalisateur Víctor Gaviria, qui lui offre le premier rôle de son film, «La petite marchande de roses».

Ovationné par le public au festival de Cannes 1998, ce film devait changer la vie de la jeune fille.

Mais le rideau va vite tomber….. « Prenez mon cœur et mes roses » est une fable moderne et universelle sur la destinée à laquelle nul ne peut échapper.

