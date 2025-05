Documentaire

L’acteur est à l’affiche du film familial Boule et Bill, l’adaptation de la célèbre bande dessinée. À l’issue de la projection devant les enfants, ce n’était pas Franck Dubosc mais Bill que les enfants voulaient ramener à la maison. Et l’acteur n’avait pas l’air franchement contrarié qu’un chien lui vole la vedette. Il faut dire que son temps libre, l’acteur le consacre désormais à ses enfants Raphaël, 3 ans, et Milhan, 4 mois. Un documentaire de Stéphanie Ponsart et Jean-Pierre Guichemere.