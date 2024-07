Documentaire



Dans ses derniers jours, Marlon Brando, considéré comme l’un des plus grands acteurs, passait son temps alité, appelant des amis proches et exprimant ses émotions. Il est décédé le 1er juillet 2004 des suites d’une infection pulmonaire. La carrière de Brando a été marquée par des rôles emblématiques dans « Le Parrain » et « Un tramway nommé Désir », mais elle a ensuite été marquée par des tragédies personnelles et des problèmes financiers. Il était un défenseur des droits civiques et sa vie énigmatique continue de fasciner le public.