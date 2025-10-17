Documentaire

Dustin Hoffman né le 8 août 1937 à Los Angeles, est un acteur américain. Également producteur et réalisateur, il est notamment connu pour ses prestations d’antihéros versatiles et de personnages vulnérables.

Il connaît d’abord un succès critique pour sa prestation au théâtre dans Eh ?, où il gagne un Theatre World Award et un Drama Desk Award. Mais la reconnaissance internationale vient en 1967 avec son personnage de Benjamin Braddock, le personnage principal du film Le Lauréat. Depuis, sa carrière s’est principalement focalisée sur le cinéma, avec des retours sporadiques au théâtre. Ses plus grands succès sont Macadam Cowboy (1969), Little Big Man (1970), Les Chiens de paille (1971), Papillon (1973), Lenny (1974), Les hommes du président (1976), Marathon Man (1976), Kramer contre Kramer (1979), Tootsie (1982), Rain Man (1988) et Des hommes d’influence (1997), des films qui deviendront des classiques du septième art.