Le premier voulait réussir dans la vie. Le second affichait un mépris absolu envers le star system. Ils ont tous les deux créés leur légende à travers leurs films, sans rentrer dans le moule qu’Hollywood leur avait préparé. Ils ont transformé leurs propres doutes en regard désabusé sur l’American way of life. Leur dédain des conventions, leur regard ironique et lucide sur la société américaine leur a permis de rester des modèles incontournables pour bien les adolescents, mais aussi bien les adultes des générations qui suivirent. Chez Steve McQueen comme chez Jack Nicholson, chez Bruce Lee comme chez Johnny Depp, le public n’a jamais cessé de rechercher cette vibration incandescente et fragile qui caractérisait James Dean et Marlon Brando.
Réalisateur : Laurent Préyale